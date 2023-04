Este 7-től reggel 7-ig 7 tanárral! – ezzel a szlogennel szervezett érettségire felkészítő éjszakai tanítást a Jendrassik György Gépipari Technikum csütörtökön este hét órai kezdettel, ami egészen másnap reggelig tartott. A rendhagyó foglalkozásokon a 12. C és 12. D osztályos diákok vettek részt, akik a Gépészet, illetve a Specializált gép-és járműgyártás ágazatokban tanulnak.

Jól szórakoztak a résztvevők

Forrás: Beküldött fotó

Az oktatók innovatív ötletére abszolút vevők voltak a végzősök és az iskola vezetése is

– árulta el hírportálunknak Pogány Attila sajtóreferens.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a tanulók és az oktatók végig kitartottak, összesen 42 diák élt a lehetőséggel, a foglalkozások megtartását vállaló oktatókhoz pedig még több kolléga is csatlakozott, például időnként frissítő, átmozgató tornát is tartottak.

A hamarosan kezdődő érettségi megmérettetésre történő éjszakai felkészítés jegyében forgácsolás, áramlástechnika, mérés, hőkezelés, pénzügyi ismeretek, matematika, rajz, rajzi szabályok és gépelemek témakörökben mélyíthették tovább a tudásukat az iskola tanulói. Az órák ezúttal is 45 percesek, míg a szünetek 15 percesek voltak, és „batyus buli módon” büfé is üzemelt, így az éjszakába nyúló tanulás mellett finom falatok is segítették a koncentrálást – tudtuk meg.