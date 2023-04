Szinte nem maradt üresen szék a művelődési ház termében, nagy számú érdeklődőt vonzott a minapi rendezvény.

A gyűlésen bemutatkozott az ősszel unkába állt háziorvosuk, dr. Kovács Katalin, majd Virág József polgármester beszámolt a falu helyzetéről, tevékenységükről, sikeres és még hátra lévő beruházásokról.

A fórumládákba – névvel vagy anélkül – bedobott írásos kérdések is arról árulkodtak, hogy az idén bevezetett kommunális adó nagyon foglalkoztatja az embereket, sokan nem is értenek egyet e döntéssel. A belterületen élőknek éves szinten 12 ezer forintot, a külterületieknek, illetve a belterületi üres porták tulajdonosainak 6 ezre forintot kell fizetniük. Nem mindenki látta át, mi szükség van erre, így a polgármester elmagyarázta, hogy nagyon kevés az önkormányzat bevétele, az adóból befolyt összegből tudnák például megoldani a víztartály klóradagolójának cseréjét, de egy szakaszolót is be kellene építeni, hogy ha valamiért el kell zárni a vizet, az ne érintse ugyanúgy Tiszajenőt és Tiszavárkonyt is.

Írásban rákérdeztek például arra is, mi lesz azokkal, akik ki sem töltötték az adatbejelentő lapot. A polgármester elmondta, most kezdik az ellenőrzéseket, akik elmulasztották beküldeni a nyilatkozatot, azok első körben felszólítást kapnak.

Hiányolják a lakók, hogy a településen nincs gyógyszertár, és máshová kell átmenniük gyógyszereiket beszerezni. Most is fogalmazódott meg kérdés, hogy történt-e ez ügyben előrelépés.

Virág József kifejtette, hogy öt gyógyszertárral is felvette a kapcsolatot, hátha vállalnák, hogy fiók patikát nyitnak Tiszajenőn, de egyiknek sincs rá kapacitása. Egy helyi, üzletet működtető vállalkozót kért meg végül, hogy vállalja nem vényköteles gyógyszerek árusítását is, bele is egyezett az illető, de mint kiderült, a jelenlegi jogszabályok szerint ez nem megoldható.

Rákérdeztek a külterületi részekről történő szemétszállításra is. Innen ugyanis jelenleg be kell hordani a lakossági hulladékot a faluközpontba, a „bunker” udvarán található gyűjtőkonténerbe. A kinti részeken, tanyákon azonban sok idős ember él, akinek ez már nehéz, továbbá az is probléma, hogy az itt lévő víkendházak tulajdonosai csak hétvégente vannak ott, amikor pedig a az említett udvar zárva van – bár ezt egyesek áthidalják úgy, hogy az ingatlan elé teszik le zsákjaikat. Mivel e helyzetre valóban megoldást kellene találni, a polgármester ígéretet tett, utánanéz, milyen költségvonzata van, megvalósítható-e egy olyan verzió, hogy a közmunkások a szemétszállítási napon a külterületet is körbejárják és traktorral begyűjtik a lakók zsákban kihelyezett háztartási hulladékát. Bár a hétvégi házak esetén ez sem jelent megoldást...

A kutak bejelentésével kapcsolatban is merült fel kérdés, erről azóta az önkormányzat honlapján is közzétettek tájékoztatást.

Bár nem mindenki volt elégedett a kapott válasszal, abban egyetértettek a jelenlévők, hogy a továbbiakban rendszeres időközönként kell hasonló gyűlést tartani.