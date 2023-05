Halételfőző rendezvényt szervez a Szandaszőlősi Művelődési Ház. A programra csapatok jelentkezésért is várja az intézmény – tájékoztatott a minap a Szandaszőlősért Egyesület. Mint írják, az esemény június 10-én reggel nyolc órakor kezdődik a kultúrház udvarán. A nevezéshez szükséges jelentkezési lapot június másodikáig adhatják be személyesen az érdeklődők, de elektronikus úton, a [email protected] címen is beküldhetik azokat.