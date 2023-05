A napirendi pontok megtárgyalása előtt a jelenlévők egy perces néma felállással tisztelegtek a közelmúltban elhunyt tagtársaik emléke előtt.

Mint az F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Kunszövetség elnökének köszöntőjében elhangzott, az egyesület hagyományőrző és értékteremtő munkája évről évre egyre határozottabb szerepet tölt be hazánk kulturális életében, és biztosítja a nagykunok megmaradását a Kárpát-medencében.

Az elnök részletesen ismertette a tavalyi évben végzett egyesületi munkát, melyet a kis- és nagykun hagyományőrző tagok egyhangúlag elfogadtak éppúgy, mint a tavalyi működésről és a gazdálkodásról szóló beszámolót, melyet Kun Csaba ismertetett. Megszavazták idei terveiket is, melyek között több fesztivál és könyvkiadás-támogatás is szerepel. Elfogadták a pénzügyi tervet is.

A napirendek után F. Kovács Sándor elnök ajándékkal köszöntötte azokat a tagokat, akik a közelmúltban megyei és országos elismerésben részesültek.

A közgyűlés végén dr. Bartha Júlia etnográfus mondta el a kun Miatyánkot.