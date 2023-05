Mint megtudtuk, a karcagi kóstolókurzusokat meglepően nagy érdeklődés övezte, szép számmal érkeztek a szakemberekhez technológiával kapcsolatos kérdések is, sőt, arra is rákérdeztek többen, hogyan javíthatnak saját gyakorlatukon.

Csütörtök este Raffai Tamás pálinkamestertől hallhattak tanácsot a Pálinkázz okosan! vendégei.

– A rendezvény lényege, hogy minél többféle pálinkaház termékét meg tudjuk mutatni a közönségnek. Én kevésbé vagyok az ágyas pálinkák híve, de a jó ágyas pálinkát is nagyon tudom értékelni, így azt szívesen fogyasztom akár én is – árulta el a szakember, aki azt is hozzátette, hogy bárhova megy bírálni, mindenhol megkóstolja a helyi jellegzetességet is, így ezúttal a karcagi birs- és szilvapálinkával is így tett, és nem is csalódott.