Ismét megmérettetésnek adott otthont a hétvégén az Alcsiszigeti Holt-Tisza versenypályája. Most tartották meg a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének Finomszerelékes Csapat és Egyéni Bajnokságát.

Szombaton a csapatban csalogatták a halakat a horgászok, a versenyre a szövetség kilenc horgászegyesülete küldött négy fős brigádokat. Vasárnap pedig több kategóriában, egyénileg küzdöttek a pecások a helyezetteknek járó serlegekért.

Donkó Péter, a szövetség ügyvezető igazgatója elmondta, a hetekkel korábbi feeder versenyhez képet észrevehetően kevesebb volt a kapás és a fogás is, ugyanis a halak előszeretettel kapkodták inkább a vízfelszínen úszó nyárfaszöszöket. A ragyogó verőfény ellenére a horgászatot a keleti szél is nehezítette, a hosszú rakós botokat nem könnyű az erős légáramlatban megtartani. Sokan ezért snecizésre váltottak, nem is eredménytelenül. A fogást javát mindkét nap a kis keszegek, snecik tették ki, akadt pár kárész, valamint egy ponty és egy fél kiló körüli harcsa is. Az viszont pozitívum volt, hogy nagyon kevés törpeharcsát fogtak, bizonyságul, hogy a Tisza Horgászegyesület eredményesen gyérítette őket.

Csapatban végül a pálmát a szolnoki Munkás Horgász Egyesület vitte el 14,4 kilónyi összfogással. A második helynek a szolnoki Kinizsi Horgász Egyesület örülhetett, míg harmadikként a Tószegi Tiszavirág Horgász Egyesület végzett.

Egyéniben felnőtt kategóriában ifj. Szénási Béla vehette át a győztesnek dukáló serleget, második lett Bódi Csaba, harmadik Perlaki Péter.

Ifjúsági kategóriában Jándi Dominik nyert, másodikként Somogyi Tibor, harmadikként Nagy Dánie végzett.

Női és gyermek kategóriában csak két-két versenyző indult, előbbieknél Macskásné Kosztyi Ottilia győzött, megelőzve Varga Lilit, a gyerekeknél pedig Fialka Luca utasította maga mögé Veréb Boglárkát.