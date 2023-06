A nyolcadik osztályt is eredményesen zárta Darabos Lehel, a Györffy István Katolikus Iskola végzőse. A tanévzárón elismerő oklevelet kapott a művészeti iskolában a gitár tanszakon végzett kimagasló munkájáért, az iskolában a nyolc éven át kitűnő bizonyítványáért és a nyolcadikosért külön is, de szorgalmával, eredményeivel kiérdemelte a Györffy-plakettet, dr. Ternyák Csaba egri érsektől pedig átvehette az egri főegyházmegyei dicsérő ok­levelet a példamutató szorgalmáért.

Jó volt györffysnek lenni, mert itt aktív sportélet van, úsztam, fociztam. Sok közösségi programon is részt vehettem, de persze tanulni is kellett

– mondta Lehel, aki szerint jó volt az osztályközösségük, húzták egymást a tanulásban, a sport pedig kitartásra, fegyelemre tanította.

A nyolc év minden eredményére büszke. Most gőzerővel készül a júliusi középfokú angol nyelvvizsgájára, majd a barátaival is tölt időt a nyáron. Szeptembertől a debreceni Tóth Árpád Gimnázium matematika–fizika szakán tanul, több jelenlegi osztálytársával járnak majd oda. Húgának, Sacinak azért hiányozni fog, de mindenben segíti Debrecenből is. Még nem tudja, milyen pályát választ, így akár szülei után a pedagógusi, a rendőri is elképzelhető, de a reál­vonal biztos, miként az is, hogy a sportolást a gimnáziumban is folytatja