Magánszemélyként és a civil szervezetekkel kapcsolatos feladatokban egyaránt hasznát veszik a tanultaknak a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (CKSZK) kedd délutáni ismeretátadó rendezvényének résztvevői.

A főként szépkorúakból verbuválódott csapat olyan gyakorlati informatikai ismereteket sajátíthatott el, mint az e-mailezés, a képek csatolása és küldése. Útmutatót kaptak az internet használatához, a neten való hatékony kereséshez.

A másik fő téma a fotózáshoz kapcsolódott. Sokan szeretnének az idősebbek közül is képeket készíteni akár okostelefonnal vagy táblaképpel, ehhez is kaptak tanácsokat. Azt is megtudták, miként tudják a felvételeket laptopra, asztali gépre letölteni, szerkeszteni, mobiltelefonon keresztül felhasználni.

Mászáros Ágota, a CKSZK szakmai vezetőjének közérthető, gyakorlatorientált előadása felkeltette az érdeklődését. Mint elárulta, a program végeztével a résztvevők már tudakolták, mikor várható a következő workshop, szeretnének ugyanis minél több számítógépes ismeretet elsajátítani.