– Minden szakképzési intézményünkben adott profilba vágó tevékenységekkel találkozhatnak a diákok. Délelőtt szakmai tevékenységek folynak, délután játékos sportos vetélkedők, az egész tábor ingyenes – emelte ki Hicsó György.

Hétfőn a SZSZC Jendrassik György Gépipari Technikumában a robotprogramozásé és a természettudományos kísérleteké volt a főszerep.

Bemutattuk, ahogy nátriumot tettünk vízre és csónakba, de azt is láthatták a gyerekek, ahogy a jód és alumíniumpor víz hatására kölcsönhatásba lép egymással

– mondta a foglalkozást vezető Hicsóné Kondor Ibolya.

A gyerekek maguk is szemüveget és guimikesztyűt húztak. Hidrogén-peroxidot, mosogatószert, a látványosság kedvéért egy kis ételfestéket és kálium-jodid port öntöttek egy üvegcsőbe.

A reakció során oxigéngáz fejlődött, ami felfújta a mosogatószert és hab képződött. E fölé tartva a parázsló gyújtópálca felvillan, így lehet kimutatni az oxigén jelenlétét

– magyarázta a kísérletről.

A délelőtt zárásaként tűz lobbant a legbátrabbak kezében, ezt az elsők között próbálta ki Bozsó Előd János, a Szegő Gábor Általános Iskola hatodikos diákja.

– Minden nagyon érdekes, amit itt a Jendrassikban láttunk, de leginkább a robotika foglalkoztat – tette hozzá a fiatalember.

A hegesztő robotkart is beindították, az épület második emeleti termében viszont LEGO robotokat építettek, amit be is programoztak. Láthatták, azt is, hogyan pörgeti meg a napelem a ventillátort. Akadtak, akik megálmodott történet alapján egy képregényt alkottak. A táborozó közel hatvanöt gyermeket három csoportra osztották, így mindenki megismerhette a különböző helyszínek által kínált lehetőségeket.