PÉNTEK

Szolnokon rendhagyó városnéző sétát indít délelőtt 10 órától az Aba-Novák Agóra Tourinform irodája a tiszavirág és egyéb szolnoki értékek nyomában címmel. A menet a Hild János térről indul majd, Kis Krisztián Bálint vezetésével.

Késő délután folytatódnak a XVI. Tiszavirág Fesztivál programjai. A Park színpadon 18 órától kezdődik a Tiszavirágzás és természeti értékeink című interaktív előadás, ezt a Cataflamingo, majd a Magashegyi Underground zenekar fellépése követi. Mindeközben a Tiszai hajósok terén, a Tisza parkban, valamint a Tisza Szálló mellett is zajlanak a zenei programok.

A Pletykafaluban 19 órától a közösségi házban jótékonysági koncertet és süteményvásárt tartanak a Hodos család javára, akinek háza néhány hete égett le. Az eseményen a Tiszavirág Quartet zenél majd.

Szandaszőlősön Szent Iván éji futásra invitálja a sportolni vágyókat a Szandai Futóklub. A menet 19.30-tól a Lengyel Antal térről indul.

Mindeközben a Gördögök SE. Szent Iván éji tekerésre hívja az érdeklődőket. A résztvevőket a Hild János téren, az Agóra előtt várják 20.45-kor. A tervezett táv 22 kilométer, kerékpárúton és kis forgalmú utcákon, de akár rövidebb szakaszra is be lehet csatlakozni.

Karcagon elrajtol a Birkafőző Fesztivál. A délután 15 órai megnyitó után indulnak a programok a városháza hátsó parkolójánál a Hungarikum-téren, majd az sportcsarnok melletti a Rock-udvarban 18 órától a The Best Company, 22 órától a Stoned zenekar játszik majd.A Kálivn színpadon 20 órától Beatrice koncert kezdődik, miközben a Kossuth-téri parkban már kora délutántól családi és gyermekporgramok zajlanak majd.

SZOMBAT

Karcagon folytatódik a birkafőzéssel és a verseny napjával folytatódik a Birkafőző Fesztivál. A megnyitó 10 órakor kezdődik a múzeum színpadon, a Hungarikum-téren 14 órakor kezdődnek a színpadi produkciók, a Kávin színpadon pedig 20 órától Follow the flow, Dj Krisz, és Nemazalány lép fel. Az eseményt éjfélkor tűzijáték zárja. A Kossuth téren és a Varró utcában reggel 9 órától családi és gyermekprogramok zajlanak folyamatosan.

Kengyelen 10 órakor rajtol a XIII. Bográcsok Találkozója a bagimajori kúriánál. A megnyitó után színpadi programokkal várják a résztvevőket, 18 órakor Kefír lép fel a színpadon, őt a Gitt1let követi. 22 órától retro diszkó indul az Escobar klubban. Az egész nap során térségi fellépőcsoportok, ügyességi versenyek, játszópark, körhinta, légvár és főzőverseny várja a látogatókat.

Jászberényben délelőtt 10 órától kezdődnek a Múzeumok Éjszakája programjai a Szikra Galériában. A program a Hamza Múzeumban folytatódik 16 órától, majd a Jász Múzeumban zárul a 18 órától induló színes, változatos programokkal.

Mezőtúron a Szabadság téren ünneplik az év legrövidebb éjszakáját. A színpadi programok 15.30-tól a Fabula Bábszínház műsorával kezdődnek, de fellép a Folkbeat duó, a Trákány trió, 20.30-tól tűzzsonglőr bemutató kezdődik, majd 21 órától következik a tűzugrás. Mindeközben a gyerkeket már délután 15 órától trambulin, csúszda, ugrálóvár várja.

Besenyszögön délután 16 órától kezdődik, és vasárnap is tart a Fecskelyuki Forgatag és Besenyszögi Búcsú a sportpályán. A rendezvényen a gyermekeket egyebek mellett íjászattal, lovaskocsizással, és akadálypályás csúszdával várják.

Kunszentmártonban a 19. alföldi betyártvilágot idézik meg a Múzeumok Éjszakáján a Helytörténeti Múzeumban.. A kapu 17 órakor nyílik, az eseményre jelmezversenyt hirdettek, melyre bárki nevezhet, ennek eredményhirdetésre 18.45-kor lesz a múzeum színpadán. Mindeközben gyermekprogramok, családi vetélkedők várják a résztvevőket, a napot este 20 órától a Fricska táncegyüttes előadása, a Smart Zenekar koncertje, és a tűzzsonglőrök előadása zárja.

Törökszentmiklóson este 18 órakor indulnak a Múzeumok Éjszakája programjai Törökszentmiklóson, a Butyka Béla Helytörténeti Gyűjteményben. A színpadi produkciók mellett múzeumi kavalkáddal várják az érdeklődőket, egyebek mellett detektoros kincskereséssel, tárlatvezetéssel, kézműveskedéssel és vásárral.

Szolnokon késő délután elkezdődnek a Múzeumok Éjszakája eseményei, melyek összesen 17 helyszínen zajlanak majd, többek között a Damjanich János Múzeumban, ahol 17.30-tól tárlatvezetés indul, de egyebek mellett a RepTárban, a Bagolyvár Vadasparkban, a Jubileum téren, a Szolnoki Művésztelepen, a Tabáni Tájházban, az Ormos Imre parkban, és a Szapáry úton is várják az érdeklődőket egészen késő éjszakáig. A részletes programok a www.muzej.hu honlapon megtalálhatóak.

Mindeközben a Tiszavirág Fesztivál zárónapján a Park színpadon 18 órakor a Modern és ősi kertművelő módszerek nyomában című pódiumbeszélgetés kezdődik, ezt Iván Szandra, majd a Mehringer zenekar produkciója követi. Eközben a Tiszai hajósok terén 19 órától a The Sunseekers Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, a Rockstars not dead, és a Kill the Dandies lép fel.

VASÁRNAP

Jászberényben 19 órától az Öreglányok című zenés komédiát lehet megtekinteni a Szabadtéri Színpadon a Liliom Produkció előadásában. A jegyeket a városi könyvtárban lehet megvásárolni.