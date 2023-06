Ünnepélyes keretek között helyeztek a földbe egy vérjuhart a Magyar Vöröskereszt, az Országos Vérellátó Szolgálat, a WHO, a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége, illetve a szolnoki és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat vezetői szerda délelőtt a szolnoki Hild János téren.

– Június 14. a Donorok Nemzetközi Világnapja. 2004 óta a WHO, valamint a Vöröskereszt és Vörösfélholdak Nemzetközi Szövetsége ötletéből fakadt az, hogy legyen egy nap, amikor köszönetnyilvánítást intézünk mindazok felé, akik figyelnek arra, hogy a véradás egy társadalmi felelősségvállalás és felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az egészségügy számára, hogy mindig rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészítmény – mondta a helyszínen Váradi Mariann, a Magyar Vöröskereszt véradás-szervezésért és egészségfejlesztésért felelős szakmai vezetője.

– Ezen a napon szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani azért, amiért vért adott vagy vért ad majd, és azoknak is szeretnénk megköszönni, akik a vérellátásban dolgoznak, akár szakemberként, akár önkéntesként, mert nélkülük ez a mozgalom, ez a nagyon fontos társadalmi tevékenység nem tudna működni. 2020-ban a Magyar Vöröskereszt elhatározta azt, hogy minden évben egy-egy vármegyében elültet egy fát. Kezdtük ezt Budapesten, majd folytattuk Esztergomban és Székesfehérvárott és most elérkeztünk Szolnokra – tudtuk meg az egészségügyi szakembertől, aki azt is hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy országszerte egy-egy napon legalább 1600-1800 önkéntes véradó álljon rendelkezésre, mert, ha megvan ez a szám, akkor érezhetjük magunkat biztonságban.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében szinte minden nap lehetséges valamelyik településen a véradás, becslések szerint a segítők egyharmada Szolnokon szokott ezeken részt venni.

A szakemberek kiemelt feladata itt is az, hogy minél több fiatalt, új véradót nyerjenek meg.