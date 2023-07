Az elmúlt hétvégén a ceglédi székhelyű Euro-Conti Tech Park vezetőjének meghívására gazdasági együttműködési konferencián vett részt Pető Zsolt, Abony polgármestere.

A városvezető Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a rendezvényre meghívást kapott Földi László, Cegléd és térségének országgyűlési képviselője, valamint a – mintegy kétmillió lakosú – kínai Jinan város polgármestere is, aki három olyan magyar városba is ellátogatott, ahol a régiójából érkezett vállalkozások működnek.

Jinan Shandong tartomány fővárosa 10 ezer négyzetkilométernyi területtel, és több mint 10 millió lakossal rendelkezik, így az ország legjelentősebb húsz városa közé tartozik. Csaknem 2600 ipari vállalkozás esetében világszínvonalat képviselnek a nehézgépjárművek, az informatika és a biogyógyszergyártás területén.

Cegléden az egykori EVIG helyszínén telepedett le és fejleszt az Euro-Conti Tech Park Invest And Trade Kft., mely a most szombaton aláírt együttműködési megállapodás szerint lézertechnológiai bemutató csarnokot és logisztikai bázist létesít – hívta fel a figyelmet bejegyzésében Pető Zsolt.