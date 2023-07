Az önkormányzat 2021-ben a váróterem karbantartási munkáit is elvégezte a MÁV Zrt. felügyelete mellett. Az állomás díszparkjában kiállított mozdonyt a Hámori András Szakközép és Szakiskola diákjai újítottak fel. Az utazóközönség kiszolgálása mellett a MÁV Zrt. nagy hangsúlyt fektet munkavállalóinak munkakörülményeire is, ezért az emeleten pihenőhelyiséget alakítottunk ki, a forgalmi iroda pedig klímaberendezést kapott, de megtörtént a nyílászárók cseréje is