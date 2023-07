Vihar tépázta a túrkeveiek kedvelt üdülőhelyét, a recski ifjúsági tábort a közelmúltban. A szomorú történésről Sallai R. Benedek is beszámolt.

– 2020 óta évről évre azon dolgoztunk, sokat fordítottunk rá, hogy szebb legyen, használható legyen, és oly sokunk gyermekkori élményei minél többeknek legyen megismételhető. Azért dolgoztak sokan, hogy a puritán körülményeket minél hangulatosabbá, minél jobbá varázsoljuk – írta közösségi oldalán a polgármester. Hozzátette: a felújítások sorában megújult a „tanácsi ház”, tetőjavítások zajlottak, megtörtént a pedagógusüdülő helyreállítása, a szennyvízelvezetés kiépítése, egy külön kiülő építése is.

– Most egy vihar megtépázta a felújításokat, a lemeztető, a csatorna sérült a tanácsi házon, de a régi „lányos házra” is rászakadtak nagy ágak – írta Sallai R. Benedek, aki megköszönte a helyi tűzoltók munkáját. Hozzátette: természetesen az önkormányzat is felméri a károkat, s vizsgálják a jövőre vonatkozó lehetőségeket.