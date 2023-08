Remek hangulatban élvezték péntek éjjel a csillaghullást mindazok, akik az Örök ifjak csoportja felhívásának eleget téve kilátogattak a Csücsökbe. A Közösen Rákóczifalváért Egyesület közösségi tere kiváló terepet biztosított a hullócsillagok megfigyeléséhez.

Mondi Béláné, az Örök Ifjak vezetője arról számolt be, már délután 16 órától elkezdtek szállingózni az érdeklődők. A felnőttek beszélgettek, a gyerekek lelkesen szaladgáltak a hangulatos környezetben, ahol még tavacskában úszkáló halakat is láthattak. A délután folyamán közös nyársaláson megoldották a vacsora kérdését is, a gyerekek a szalonna után pillecukrot is pirítottak.

Szürkületkor a szervezők még egy játékba is bevonták az ifjú korosztályt: fényes csillagokat rejtettek el a fűben, amit a gyerekek lázasan keresgéltek.

Mikor besötétedett, mindenki bevackolódott a magával hozott plédekre, fekvő alkalmatosságokra és kémlelte az egyébként csillagnézéshez tökéletes, derült égboltot. Ha valaki megpillantott egy felfénylő meteort, örömsikítással jelezte, így a többiek sem maradtak le a látványról.

Mint Mondi Béláné hangsúlyozta, nagyon jó hangulatúra sikerült barátokkal, családtagokkal, szomszédokkal közösen eltöltött este. Tavaly is nagyon szép, derült égboltot fogta ki, csak akkor a Hold fénye zavarta kissé a megfigyelést.