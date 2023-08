A héten Zagyvarékason napközis táborozott a szolnoki New Toptalent Fit-Kid csapata. Az edzőtáborban 24 diák – köztük 5 zagyvarékasi – vett részt.

Uj Dorinka vezető edzőtől megtudtuk, a gyerekek az Európa Kupára készültek a rékasi programon. Polónyi László iskolaigazgató-polgármester meghívásának eleget téve választották a felkészülés helyszínéül a települést, a kapcsolat pedig onnan ered, hogy az intézményvezető lánya is tagja a csapatnak.

Az edzéseket, ami hétfőtől péntekig naponta öt-hat órányi munkát jelentett, a Damjanich János Általános Iskola tornatermében tartották. Emellett minden nap jutott idő közös kikapcsolódásra is. Voltak biciklizni is a környéken, részt vettek medence partin is, ami különösen jól eset a melegben. Sőt, a Zagyva Ökopark pályázat adta lehetőségeket kihasználva, azt is kipróbálhatták egy rövid kenutúrán, hogy milyen élményt nyújt az evezés a látványos természeti környezettel övezett Zagyva folyón.

Képalá: Kenuzni indultak a gyerekek. A lapátokat, mentőmellényt a látogatóközpontnál kapták meg.

Fotó: Beküldött