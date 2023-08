Immár harmadik alkalommal szerveztek Tiszasülyön fogathajtó versenyt. A résztvevők ezúttal is a Gulyagyep néven ismert területen kialakított pályán tették próbára tudásukat. A versenyzőknek ezúttal az akadályok mellett az esős időjárással is meg kellett küzdeniük, de ez sem riasztotta vissza őket, a felkészült hajtók sikeresen vették a kanyarokat. A szervezők a nézőknek kísérőprogramokkal is készültek.