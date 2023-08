Az Öregszőlő városrészben ivóvíz-gerincvezeték építési munkálatokat végeztek a Szakátsy Gyula, a Piszke, a Kövidinka, a Csókás József, a Must, a Cserő (a Must utca és a Sárgarigó utca között) és a Vadgalamb utcákban (a Piszke utca és a Kövidinka utca között) – számolt be közösségi oldalán a polgármesteri hivatal. B

ejegyzésükben arról is tájékoztattak, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, ezután kérhetik az ingatlantulajdonosok a víziközmű-szolgáltatást végző BÁCSVÍZ Zrt.-től az ingatlanjuk ivóvíz rendszerbe történő rákötését. A csatlakozás kialakításának menetéről készült tájékoztató, valamint a benyújtáshoz szükséges dokumentumok a BÁCSVÍZ Zrt. ügyfélszolgálatán, valamint a posztban szereplő linken érhetők el.