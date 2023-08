Jelentős energetikai beruházások kezdődtek meg Rákóczifalván, számolt be róla dr. Túróczi Imre polgármester. Az önkormányzat már korábban kitűzte, hogy fejlesztésekkel törekednek az energiaköltségek optimalizálására.

Most sikerült 35-40 milliós forrást teremteni a beruházásokhoz. Így első ütemben a település főbb útjai mentén korszerűsítik a közvilágítást, napelemeket telepítenek a sporttelephez, az orvosi rendelőre, egészségházra, a Toldi úti óvoda épületére, valamint a tésztaüzemre. Emellett a polgármesteri hivatal épületében hőszivattyút is beüzemelnek. A munkálatok előre láthatóan október végéig be is fejeződnek.

Térfigyelő kamerákat is telepítettek a városban, de a későbbiekben még több helyre szeretnének készülékeket kihelyezni. Egyiket a lámpás kereszteződésnél helyezték ki, így nyomon követhető a járműforgalom az esetleges szabálytalanságokkal. A másik kamerát a főtérre telepítették, ez az iskola előtti területet figyeli. A kamerakép a rendőrségre van bekötve, nekik van lehetőségük a felvételeket megtekinteni.