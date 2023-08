Legdrágább kincsünk az egészségünk, ezért nagyon fontos tudatosan odafigyelni a betegségek megelőzésére, testi és mentális egészségünk megőrzésére. Ehhez megfelelő szintű egészségműveltség elérésére van szükség, mely egyéni és társadalmi szinten is érték.

– A különböző felmérések szerint a magyar lakosság jelentős hányada nem rendelkezik megfelelő mértékű egészségműveltséggel. Ez pedig rosszabb egészségi mutatókat eredményez, valamint az egyén nem képes optimális módon használni az egészségügyi ellátórendszert, növeli annak kiadásait – tájékoztatott Kubas Eleonóra egészségfejlesztő mentálhigiénikus.

A Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) munkatársát arról is kérdeztük, hogy milyen ingyenes szolgáltatásokat kínálnak az egészségműveltség fejlesztésére, az egészségtudatosság erősítésére.

Ilyen lehetőség például a tavaly novemberen indult Jászsági Daganatos Betegek Klubja, mely minden hónap első csütörtökén tartja foglalkozásait a Jászberényi Városi Könyvtárban. Célja többek között az egészségügyi szolgáltatásokhoz és ismeretekhez való hozzáférés segítése, a mentális állapot javítása, a betegek megváltozott élethelyzetének megsegítése

– tudtuk meg a szakembertől.

Szeptember 7-én, 15 órakor Együd Eszter fogyatékosságügyi tanácsadó lesz a klub vendége, aki egyebek mellett tájékoztatást ad arról, hogy milyen támogatásokra jogosultak a daganatos betegek. A tájékoztató jellegű foglalkozások nem csak a daganatos betegeknek szólnak, hanem más betegségben érintetteknek is, akik hiteles személyektől informálódhatnak.

Megtudtuk, szeptember 4-én újraindul a Jászsági Szív- és Érrendszeri, Cukorbetegek Klubja. A jászberényi könyvtárban 15 órakor Deák Dóra és Németh Eszter Erzsébet dietetikusok várják az érdeklődőket. A találkozón a szénhidrátok általános egészségben betöltött szerepéről lesz szó, a szakemberek táplálkozási tudnivalókkal és szívbarát receptekkel is készülnek.

Hamarosan indul az egészséges táplálkozást támogató csoport is. A Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda mozgásprogramokat is indított. A „Jászberényi Út-on Lévők” gyaloglóklub lelkes tagjai a nyári szünet után első alkalommal szeptember 6-án indulnak majd útnak. Minden szerdán, 14 órakor várják a mozogni vágyókat. A könnyebb sétát kedvelők a városi zöld övezetben barangolnak, míg az intenzíven gyaloglók 3-5 kilométeres távra indulnak. A krónikus betegek számára szervezett tornához is lehet csatlakozni minden pénteken 15 órakor a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház fizikoterápiás tornatermében. Jóga csütörtökönként 18.30-tól 20 óráig tart az Y-Házban, a Korcsolya utcában.