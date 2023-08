A napokban újra birtokukba vették a hobbi-testedzők a Szolnok ispán körúti street workout-pályát (képünkön). A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. illetékese lapunknak elmondta, hogy a tiszaligeti és a Munkácsy úti után most tabáni edzőparkot is felújították, így a saját testsúllyal tréningezők, a két éve átadott Ormos Imre parkban lévővel együtt, immáron négy korszerűsített street workout-pályát használhatnak. A társaság, a városi közgyűlés leendő pozitív döntését követően a Széchenyi városrész további két edzőparkját is felújítja.