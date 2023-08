Nagy bográcsban főtt a lecsó, melyet hagyományos cigánytésztával kínáltak Szandaszőlősön a Szolgáltató Pontban kedden tartott családi napon. A hozzávalók egy része helyben „termett”, ugyanis zöldégeskert, valamint tyúkketrec is áll a másfél éve megnyílt épület udvarán. A konyhakert program is abból a 3.6 millió forintos támogatásból valósult meg, melyet Pro Filii Alapítvány pályázatán nyert az intézmény.

– Ebből idén januárban három család kapott kályhát, és tíz festékkészletet osztottunk ki, mellyel az egész lakást ki lehet festeni. A pénzből ezt a családi napot rendeztük meg, illetve közösségi konyhakert programot indítottunk. Paradicsomot, paprikát, kukoricát, padlizsánt és tököt termesztünk. Vannak tyúkjaink is, tizenötöt vásároltunk, melyek tojásait is felhasználtuk. Szeretnénk a teje miatt kecskét vásárolni, illetve gyógynövényeket is a még pályázatból.

Az intézményvezető elmondta, a szolnoki szegregátumokban működő szolgáltató pontok célja – ahogy a szandaszőlősinek is – a felzárkóztatás. Mosdási és mosási lehetőséget biztosítanak az itt élőknek, közösségi és kulturális programokat kínálnak, Szandaszőlősön tanodát is működtetnek.

Az eseményen dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője, és Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere is részt vettek.

– Ez egy fantasztikus kert. És fantasztikus az is, hogy azok a gyerekek, akik itt serénykedtek nyáron, otthon is megcsinálják, és a kertjükben is ültetnek paradicsom és paprikapalántát – mondta az országgyűlési képviselő.