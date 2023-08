Közel tíz esztendővel ezelőtt született meg az ötlet a település alatt átívelő, a két községrészt összekötő aluljáró színesítéséről. A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár munkatársai már régóta gondolkoztak, hogyan lehetne élhetőbbé, vidámabbá tenni a környezetüket. Az is régi elképzelés volt, hogy valamilyen módon megszépítenék az aluljárót. Így született meg az ötlet, hogy gyerekekkel együtt telefestették virágokkal, állatokkal, vidám motívumokkal a falakat.

– Az önkormányzat támogatott ebben minket, sok segítséget kaptunk a Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesülettől és önkéntesektől is, de legfontosabb természetesen mindig a gyerekek munkája volt – emelte ki érdeklődésünkre Czékmási Csilla. A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár vezetője hozzátette: azóta minden évben megújul az aluljáró, egyre több mesehős, rajzfilmfigura, élménykép díszíti az átkelő falait. Amik sérülnek, kopnak, azokat természetesen javítják.

– És persze idén is kerültek fel új rajzok. A nyári szünetben két kolléganőnk, Jászberényiné Farády Ildikó és Fenyves Józsefné szervezett egy úgynevezett mesetábort, melyen természetesen a mesék voltak a középpontban. A táborozó, elsősorban alsós diákok sok kézműves foglalkozáson is részt vettek. Olyan jól érezték magukat a ygerekek, hogy haza sem akartak menni – mesélte mosolyogva Czékmási Csilla. Megtudtuk: a tábor végén gyerekek alkotásai is felkerültek az aluljáró falaira. – A festésben diákmunkások segítettek a nagyon aktív gyerekeknek – tette hozzá végül a közösségi ház vezetője.