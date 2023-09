Augusztusban immár harmadik alkalommal rendezte meg családtáborát a belvárosi római katolikus egyházközség Balatonszárszón, a Lepkeház Ifjúsági Üdülőben – tájékoztatta hírportálunkat a belvárosi plébánia. Közölték: a táborba harmincegy család érkezett, a segítőkkel együtt 122-en vettek részt a programokon.

Az első estén minden család bemutatkozott a tábortűz mellett. A programok idejére csapatokat alakítottak ki a családokból, bibliai szimbólumok segítségével (kehely, galamb, rózsa). Mint megtudhattuk, minden reggel zenés, gitáros ébresztővel készültek, ahol a miséken is szolgálatot teljesítő gitárosok keresztény dalokkal ébresztették a táborlakókat. Az ébresztőt követően lelki vezetőjük, Gáspár István szolnoki plébános rövid reggeli imával készült, valamint köszöntötték a születésnapos résztvevőket és a házassági évfordulót ünneplő párokat. A táborba érkezett Farkas László atya is, aki a hittel kapcsolatos gondolatait, élményeit saját példáján keresztül mutatta be, meghatóan téve tanúságot Isten végtelen szeretetéről.

– Délutánonként a családoknak lehetőségük volt pihenni, fürdőzni a Balatonban, valamint vízi vetélkedőt, sor-és akadályversenyt is szerveztünk részükre. Egyik este dicsőítést tartottunk a nagymarosi gitáros zenekar közreműködésével, míg egy másikon napnyugtát követően a gyermekeknek egy „rókavadászat” nevű játékkal készültünk, majd egy közös szalonnasütéssel zártuk az estét – részletezte a legemlékezetesebb pillanatokat a plébánia. Hartai Gergely