Szűrővizsgálatokra várták a megyeközpont déli városrészében élő családokat hétfő délután a Csillag-Cserhaj Szolgáltató Pontra, az Újvárosi Fejlesztő Iroda (UFI) szervezésében.

Dr. Molnár Beáta, az UFI-t működtető Contact Mentálhigénés Konzultációs Szolgálat elnöke elmondta, az iroda minden évben hangsúlyt helyez az egészségmegőrzésre, ennek jegyében szűrővizsgálatokat is szerveznek Szolnok leszakadó városrészében élőknek, a mostani is egy ilyen alkalom volt. A programba bevonták Bordásné Ignácz Ildikót, a vármegyei kormányhivatal egészségfejlesztő munkatársát is.

A szív- és érrendszeri vizsgálatokra folyamatosan érkeztek az érdeklődők, férfiak nők, egyaránt. Elsősorban azok a lakosok vettek részt az eseményen, akiknek gondot okoz eljutni egy nagyobb szűrőprogramra. A résztvevők képet kaphattak vérnyomásukról, testtömegindexükről, megmérethették vércukor- és koleszterinszintjüket.