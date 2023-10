Egy újabb autóbusz próbaüzemével folytatja az idei járműteszteket a Volánbusz: ezúttal a német Daimler Buses GmbH buszgyártó egyik legújabb büszkesége, a tavaly bemutatott Mercedes-Benz Intouro K modellje tűnik fel a magyar utakon. Az „intercityt”, azaz a helyközi forgalomba szánt, hibrid-dízel meghajtású járművet az utazóközönség e hét csütörtökig próbálhatja ki Budapest és Jászberény között.

Ahogy arról a Volánbusz Zrt. közleményében beszámolt: alig egy év leforgása alatt ez a negyedik jármű, amelyet a Volánbusz tesztelésre kapott.

– Múlt év októberében egy Credobus Econell 12 Next futott a főváros agglomerációjában, májusban Békéscsabán egy Mercedes-Benz eCitaro NMC3-mal ismerkedhettek meg a helyiek, Székesfehérváron pedig ugyancsak egy elektromos busz, az IVECO E-WAY GX 337 mutatkozott be júliusban a városlakóknak. Az Omnibus Hungária Kft.-nek köszönhetően most a német Daimler Buses GmbH legújabb helyközi-elővárosi forgalomba szánt hibrid modellje, a Mercedes-Benz Intouro K érkezett utasforgalmi próbafutásra a Volánbuszhoz – részletezte a társaság kommunikációs igazgatósága. Mint megtudtuk: a jármű október 26-ig közlekedik Budapest és Jászberény között, tervezett futásteljesítménye meghaladja a napi 230 kilométert.

A tesztjárműben található (a Citaro C2-ből már ismert) 48 V-os, úgynevezett lágyhibridrendszer alacsonyabb fogyasztást és így gazdaságosabb üzemeltetést eredményez. A mindössze 156 kg-os rendszer a tetőn elhelyezett egységben (Mild Hybrid Storage) tárolja a gördüléskor és fékezéskor termelt elektromos energiát, amellyel a 14 kW-os elektromotor elinduláskor és üresjáratban támogatja a dízelmotor működését. A hibridrendszer részét képező rekuperációs modulokat a továbbfejlesztett, 2.0-s szoftver vezérli.