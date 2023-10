Sorstársi szüreti mulatságtól volt hangos a hétvégén az újszászi Plusz Pont Közösségi Ház. Jó hangulatú egész napos találkozón idézték meg az ősz hangulatát a szervezők és a más településről is érkező tagok, vendégek.

Az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete hagyományosan minden ősszel megrendezi e programját, melynek helyszínéül ezúttal az újszászi telephelyüket választották.

Rendezvényükhöz csatlakozott az Impulzus egyesület is, így hatvannál is többen látogattak el az eseményre.

A szervezők változatos programokkal készültek az alkalomra.

A nyárias időjárás ideális volt a szabadtéri elfoglaltságokhoz, így a nap jó részét az udvaron töltötték a megjelentek. A helyszín szomszédságában található az akadálymentes játszótér, azt is nagy számban birtokba vették, nem is csak a mozgássérültek, és kicsik-nagyok egyaránt élvezték a játékokat, főleg, akik most próbálhatták ki először.

A nagyobbaknak csapatjátékokat szerveztek. Három csapat állt össze, ők különféle játékos kihívásokon mérték össze tudásukat a szituációs játékoktól kezdve a szájról olvasáson át a szellemi feladványok teljesítéséig.

Ebéd után Tóth Etelka vezetésével kézműves programok indultak, az érdeklődők őszt idéző ajtó- és asztali díszeket készítettek, a legkisebbek pedig festegettek.

A résztvevő családtagok süteményekkel is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, egyik önkéntesük pedig több láda almát is felajánlott a csapatnak, tudtuk meg Fehérváry Tünde elnöktől.