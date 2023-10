Galériával 38 perce

Autóhúzás, motorszépségverseny és hangerőbajnokság is színesítette az első újfalui tuning találkozót

Még a szervezőket is meglepte az óriási érdeklődés az első rákócziújfalui autós találkozón. Több száz modern és veterán csoda érkezett a focipályához a 60-as évekbeli Volkswagen bogárhátútól a szalonból épp kigördült BMW-ig, de szép számmal akadtak motorok is. A versenyeken pedig a sofőrök is megmérkőztek.

Nem volt hiány tuningolt járgányokból Rákóczifalván Fotó: Molnár Róbert

Jól megfértek egymással az Opel klub tagjai és a Hondások, de legfeljebb a kipufogók hangerejében versengtek egymással a Ford és a Suzuki tulajdonosok is Rákócziújfaluban. Persze nem csak az autók versengtek a szombati tuning találkozón, a sofőrök is feltűrték az ingujjat, hiszen az autóhúzás, vagy a felni tartás megizzasztotta a tulajdonosokat. Az autó-limbó versenynél pedig mindent beleadtak. Itt az győzhetett, aki át tudott hajtani a legalacsonyabb léc alatt. Az igazán győzni akaró jelentkezők nem féltek 8-10 embert is a járműbe ültetni, hogy még inkább leültessék a kocsit. Az ifjú helyi szervezők rengeteg programot, megmérettetést eszeltek ki, jelentkezőből pedig nem volt hiány. A tombola sorsoláson az is kiderült, kié lesz az ingyenes jogosítványszerzés lehetősége. Pont egy olyan hölgynek kedvezett a szerencse, aki évek óta vágyott jogsira, de anyagilag még „nem jött el az idő”. A nyeremény így a legjobb helyre került, akárcsak az egész autós fesztivál is.

Tuning találkozó Rákóczifalván Fotók: Molnár Róbert

Akiket egyszer magával ragadott a benzinfüst illata, mind kiválóan érezték magukat és egybehangzóan azt mondták, szükség van a most először megrendezett találkozóra és mindenképp legyen jövőre is. Csak egy dolgot kértek: ha lehet, akkor jövőre több napos legyen...

