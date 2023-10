Ezzel egy időben a szolgáltató NHSZ Zounok Zrt. kiterjeszti piros zónás fizetős parkolóterületét a Konstantin utca déli részére, a Gábor Áron térre és a Várkonyi tér 20. számú tizennyolc-emeletes lakótömb mögötti területre. Az Ady Endre úti „Aldi-parkolótér” a megépítése után kerül be a fizetős helyek közé. A változással az új járműkategóriák, a mopedautók parkoltatása után is kell fizetni, illetve a javaslatok szerint a közgyűlés a későbbiekben az elektromos járművekre is teljes egészében kiterjesztheti a térítési módozatot.