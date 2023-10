1963-ban a tiszazugi nagyközség általános iskolájában végzett diákoknak szerveztek találkozót a hétvégén.

– Éppen most számoltuk össze, hogy akkor hetvennyolcan voltunk, most harminchatan élünk – fordította a számok nyelvére az elmúlt éveket Jáger Jánosné, a találkozó egyik szervezője.

Az egykori nebulók ötévente gyűlnek össze, a fiúkat Őze Ferenc míg a lányokat Jáger Jánosné értesíti. A hölgyek közben asszonyok, nagymamák lettek, persze a férfiak is elég sokat változtak. A találkozó résztvevőinek ráncos keze emlékeztet az elmúlt évtizedekre. Minden alkalommal meghívják egykori osztályfőnöküket a most 92 éves Bakodi Lajosnét, aki örömmel csatlakozott be a jó hangulatú beszélgetésekbe. Mint a helyszínen elmondta, sosem járt még hatvan éves találkozón.

És bár egyre több, leginkább egészségügyi probléma üti fel a fejét a múló évek alatt az egykori tanulóknál, a találkozó idejére félretették a panaszt és bájos nosztalgiával emlegették fel a diák csínytevéseket, a már-már lassan a feledés homályába vesző emlékeket.

– Úgy éreztük magunkat, mintha újra tizenévesek lennénk. Az eddigiek is mindig jó hangulatban teltek most sem volt ez másként. Bár tizenöt évvel ezelőtt azért még sokkal többen voltunk – mesélte a szervező.

Az idei alkalom időpontját többszöri próbálkozás után tűzték ki, tizenhárom egykori diáktárs fogadta el a meghívást, négy családtag is csatlakozott a délutánhoz.

– Egyre nehezebb megszervezni, de ha találkozunk, örülünk egymásnak – emelte ki az esemény fontosságát.

Bár kis csapat tagjainak többsége Cibakházán maradt, akadnak akiket Gyöngyösre, a Duna- kanyarba vagy éppen a Velencei- tó partjához sodort az élet, szeretett szülőfalujukra és az iskolai évekre ők is szép emlékekkel telve gondolnak vissza. A résztvevők elhatározták, hogy öt év múlva ismét összegyűlnek.