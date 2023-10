Kereken két éve indította Quiz Night nevű műveltségi vetélkedő sorozatát a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár. A csapatok minden hónapban összemérik tudásukat. A jubileumi megmérettetésre kilenc csapat közel ötven játékosa nevezett, a győztes a Fehér cápák triója lett. Napra pontosan két éve is ők győztek, ám most az oklevél mellé tortát is kaptak.

Érdemes figyelni a könyvtár közösségi oldalát, hiszen itt nem csak nevezni lehet a Quiz Night következő összecsapására, de a kérdések témakörére is szavazni lehet.