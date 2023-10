Tökfaragó versenyt indított a Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI. A megformázott tököket, melyek elkészítésébe a családtagokat is bevonhatták a diákok, a Varsány Közösségi Házban lehetett leadni péntek délután.

Húsz pályamunka érkezett be, mind nagyszerű faragvány, így igencsak feladta a leckét a zsűrinek, hogy kinek ítéljék a győzelmet, egyáltalán érdemes-e helyezéseket osztani, hiszen mindegyik pályamű díjat érdemelt volna. A hagyományos mintázat mellett különlegességek is készültek, volt, aki egy komplett kis „hotelt” faragott, egyesek nem féltek festéket sem használni, de olyanok is akadtak, akik a sokkal nehezebben faragható sütőtökbe vágtak mintát.

A közösségi ház színpadán felsorakoztatott tökök mögé az eredményhirdetésnél kiszólították a pályamunkával nevező gyerekeket is. Az első díjat a zsűri végül egy sütőtökből faragott fekete macskának ítélte, mely úgy volt kialakítva, hogy a szeme világítson.