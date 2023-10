A tökfaragás művészetének hódolhatnak az érdeklődők október 28-án, szombaton a Jászberényi Állat- és Növénykertben. A Tökös Napon a 10 órakor kezdődő pingvin látványetetést követően 10.30-tól a Bemutatótéren a látogatók közösen készíthetik el díszes töktányérokban, tökkosárkákban az állatkert lakóinak szánt finom csemegét. A tökös menüt látványetetések keretében adják át az állatoknak. Aki ezen a napon saját kezűleg faragott tökkel érkezik, az százforintos jeggyel léphet be az állatkertbe, sőt alkotásával a tökfejek szépségversenyén is részt vesz. A programot bátorságpróba is színesíti.