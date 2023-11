Soós Anikó nappaliellátás-vezető elmondta, külsős programra, kiállításokra is mennek, aki napközben le akar pihenni, a pihenőben erre is van lehető­sége. A huszonöt szépkorú mindennapjai nem unalmasak, hiszen Tóth Magdolna szociális munkatárs és Kocsmár-Herczegh Noémi szociális gondozónő mindig ad nekik valami feladatot – keresztrejtvény, színező, szójáték –, most pedig újraindul a főzőklub is. Itt egészséges ételeket, süteményeket készítenek majd a szépkorúak, melyet aztán közösen el is fogyasztanak. Többeknek magányosan telnének a napjaik, ha nem lenne ez a klub, ahol mindig történik valami jó.