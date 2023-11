Elkészült a település betlehemi dekorációja. A kompozíciót évek óta a közmunkások segítségével állítják össze, így történt ez most is. Az idei évben a polgármesteri hivataltól kicsit távolabb hívja fel a figyelmet az ünnep közeledtére, az önkormányzat épületén ugyanis még dolgoznak az energetikai korszerűsítést végző munkások és az épület előtti rész is munkaterület.