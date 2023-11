Nagy érdeklődés és résztvevői aktivitás jellemezte a "Civil Szerveztek Tudástára" programsorozat idei utolsó rendezvényét, melyet szerdán tartott Szolnokon a Baross úti székelyén a vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ.

Az ingyenes tudásátadó programon ezúttal két témát jártak körül meghívott szakemberek előadása révén.

A személyi jövedelemadó ez százalékainak felajánlása érdemi bevételi forrást jelenthet az egyesületeknek, alapítványoknak. E témát ezúttal az adóhivatal szemszögéből tálalta Csányi Péter, a NAV osztályvezetője. Kifejtette, milyen kritériumai vannak annak, hogy felkerülhessen egy szervezet e falajánlások fogadására alkalmas civil szervezetek listájára, miként lehet ezeket az összegeket felhasználni vagy maximum három évig tartalékolni. De a hallgatóság arra is kapott afféle marketing tippeket, miként tudja az embereket megszólítani a felajánlások megszerzése végett.

Egy másik, ugyancsak aktuális témaként az internetes csalásokat vették górcső alá Török Izabella szakértő, NAV-munkatárs előadásán keresztül. Rengeteg megtévesztő e-mail érkezik a NAV nevében a civil szervezetekhez is, ezekben az üzenetekben jellemzően közüzemi tartozásokról szólnak, amit mielőbb rendezni kell, különben be fogják hajtani. Az előadó elmondta, az adóhatóság egyedül az elmaradt hulladékgazdálkodási díj megfizetésére szólíthatja fel a szervezeteket, viszont kizárólag ügyfélkapun keresztül vagy papír alapú levélben kommunikál a partnerekkel, e-mailben, sms-ben nem. Török Izabella játékos, interaktív formában a gyanús üzenetek jellemzőit is bemutatta a résztvevőknek.