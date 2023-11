November 30-ig kell nyilatkozniuk az ebtulajdonosoknak Tiszatenyőn kutyáik adatairól, a cél a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni járványvédelmi megelőzés. Az ehhez szükséges nyomtatványt a település honlapjáról lehet letölteni, de papíralapon is be lehet szerezni a polgármesteri hivatalban. A kitöltött adatlapot az önkormányzatnál erre a célra kihelyezett gyűjtőládába lehet bedobni, de postai úton, illetve emailen is el lehet küldeni.