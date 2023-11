A polgármesteri hivatal dísztermébe összehívott ülés szóbeli interpellációkkal kezdődött. A képviselők elsőként Pócs János térségi országgyűlési képviselőhöz fogalmaztak meg kérdéseket, javaslatokat. Többen felvetették például, hogy indokolt lenne a Jászárokszállás – Jászberény, a Jászdózsa-Jászárokszállás összekötő út felújítása. Ezenkívül az elburjánzott út menti növényzet karbantartását is sürgették, mert néhol már a közlekedést veszélyezteti.

Pócs János az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a növényzet rendezése és a kátyúzás érdekében felveszi a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatójával.

Hozzátette: utána jár annak, hogy a közút kétéves terve tartalmazza-e a Jászárokszállás-Jászberény összekötő út komplett fejlesztését. Megtudtuk, hogy a Jászdózsa-Jászárokszállás közötti út majd az újra megnyíló Magyar Falu Programban újulhat meg.

További kérdésekre válaszolva a honatya kifejtette véleményét többek között a közbiztonság helyzetével és a külföldi munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban. Az ülésen a polgármesterhez is intéztek interpellációt a képviselők. Elhanyagolt ingatlanok, köztük a Tinódi és a Hold utca sarkán található ingatlan állapotának felszámolásáról is szó esett. Kiderült, hogy a rossz épületben éjszaka különböző összejöveteleket tartanak, ami zavarja a környéken élők nyugalmát.

Ez már két hónappal ezelőtt is téma volt a testületi ülésen. Akkor felszólítottuk az ingatlan tulajdonosát, hogy kezdje meg az épület bontását. Jó ütemben haladt, de sajnálatos módon megállt a bontási munka. Felszólítjuk újra a tulajdonost és tájékoztatjuk arról, hogy a házba illegálisan beköltöztek

– mondta el válaszában Antal Péterné Szerző Ildikó polgármester.

Az ülés egyik fontos napirendi pontja volt a Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatása. Mezei Tibor parancsnok kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben kifejtette, hogy a tűzoltóság idei költségvetését jelentős, mintegy 17 millió forint hiánnyal tervezték 11 fős létszámmal. Az önkormányzattól ebben az évben 4 millió, a Belügyminisztériumtól 5,2 millió forint működési támogatást kaptak, így 9,2 millió forinttal csökkent a hiányuk. Kitért arra is, hogy versenyképes munkabér hiányában nehezen tudják megtartani dolgozóikat, új embert nem sikerült felvenni, ráadásul év közben egy fővel csökkent a létszámuk, így a tervezett 11 fő helyett 9 fő látja el a készenléti szolgálatot. Problémát jelent, hogy az első számú vonuló szerük gumiabroncsait ki kellene cserélni, mert vonulás közben a jármű bizonytalan mozgásba kezd, ami balesetveszélyes.

Ezek beszerzése körülbelül 1,5 millió forintba kerül. Működőképességüket eddig a bérmaradvány terhére tudták fenntartani, de a keret az év végéhez közeledve fogytán van, ezért az előző évhez hasonlóan kérték az önkormányzat támogatását. A testület egyhangúlag jóváhagyta a kérelmet, a város egyszeri ötmillió forint támogatást nyújt a tűzoltóságnak. Ahogy tavaly, úgy most is felmerült, hogy nagyobb állami szerepvállalásra lenne szükség az önkormányzati tűzoltóság támogatásában. Hírportálunk a későbbiekben részletesen is beszámol a testület további döntéseiről.