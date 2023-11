Ez az előadás azért is fontos volt, mert több százezer emberről beszélhetünk, akiket elhurcoltak a Szovjetunióba. Nem nagyon volt olyan család, amelynek tagjait nem érintette mindez, így a diákok találhatnak akár a saját felmenőik között is olyanokat, akik ezeket átélték, így személyes kapcsolódásuk is lehet a témához