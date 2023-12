A december 9-én Gyulán megrendezett Méz és Mézeskalács Fesztiválon átadták az Év kiváló magyar méze verseny elismeréseit is. Egyéb fajtaméz kategóriában szolnoki méhész, Gujka László ámorakác méze végzett országos első helyezettként. Az elismerő oklevelet és a győzelemért járó serleget Nagy István agrárminiszter adta át, aki maga is méhész. Érdekesség, hogy a kategória győzelem abszolút szolnokinak mondható: mint megtudtuk, a mézet is Szolnokon hordták össze a szorgos kis méhek.