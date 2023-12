Életmentő eszközt vásárolt a közelmúltban a Kőteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A defibrillátor beszerzéséhez szükséges pénzösszeget a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében, a „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázaton nyerte.

A tűzoltó egyesület tagjai oktatáson is részt vettek

Forrás: Kőtelek ÖTE

Az eszköz a közelmúltban megérkezett a településre, az egyesület tagjai át is vették. Az átadón az önkéntes tűzoltók egy oktatáson is részt vettek, melyen elsajátították a defibrillátor használatát is.