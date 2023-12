Ha a várt hóesés nem is, a Mikulás megérkezett Zagyvarékasra szerda délután. Nem is akármilyen módon: a nagyszakállú túrakenun evezett le a Zagyva folyón hajóskapitány egyenruhába bújt segítőjével. A Zagyva híd lábánál már sokan vártak rá, nem is csak gyermekek: az érdeklődők minden korosztályt képviseltek a kisbabától kezdve a kilencven évesekig.

A Télapót énekekkel köszöntötték, ő pedig a gáton kiépített sétánynál osztotta ki ajándékait. Megrakott puttonyt hozott magával a hajón, így minden jelenlévőnek jutott szaloncukor vagy csokimikulás. Sokan fotózkodtak is a piros ruhás vendéggel, miközben szólt az alkalomhoz illő zene, sőt, táncra is lehetett perdülni.

Amint a hangulat lassan alábbhagyott a hidegben és a puttony is kiürült, a Mikulás visszaült kenujába és kísérőjével együtt úgy távozott, ahogy jött: a folyón.

– Természeti kincsünk a Zagyva folyó, ezért szeretnénk programjainkba is bevonni. Ezzel a turisztikai lehetőségekre is ráirányítjuk a figyelmet – hangsúlyozta Polónyi László polgármester. Azt is hozzátette, visszajelzések alapján a Mikulás szokatlan bevonulása nagy sikert aratott a lakosok körében. A kapitány szerepét egyébként a vízitúrák szervezésével foglalkozó Arany János vállalta magára, így valóban profi módon navigálták a Mikulás-hajót.