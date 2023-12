Karácsonyi termelői és kézműves vásárt tartottak a tiszasasi művelődési házban a minap. Biró-Czink Renátától, a Tiszasas Községért Egyesület elnökétől megtudtuk, a sikerességre való tekintettel, idén immár második alkalommal gyűlhettek össze.

– Összesen 9 eladó érkezett. Az árusok elégedetten távoztak, aminek nagyon örültünk – foglalta össze a tapasztalatokat. Hozzátette: nemcsak helyi probléma, hogy egyre nehezebb a közösségszervezés, ezért mindig próbálnak olyan programokkal előállni, ami több korosztálynak is felkeltheti az érdeklődését.

– Célunk a közösség megerősítése. Egyre sikeresebb az összefogás település szinten és egyre több kezdeményezés alakul lelkes segítőkkel és résztvevőkkel – magyarázta.

Többen is keresték a kézzel készített termékeket a művelődési házban

Forrás: Beküldött fotó

A délelőtt folyamán forró citromos teát kínáltak, a gyermekek segítségével helyben készültek a finom mézeskalácsok.

– Jövőre is tervezünk folytatást, annál is inkább, mivel a jelenlegi kitelepülők duplája nyitott az ötletre, akiknek bízunk benne a legközelebbi alkalom időpontja már megfelelő lesz és akár egy szép hagyományt is feléleszthetünk, bíztatva ezzel a helyi termelők és kézművesek munkáját – emelte ki a szervező.