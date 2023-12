Az eseményen a kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvodából Bende Henrietta és Nagy Jázmin is részt vett, s meg is nyerte a döntőt. A részletekről velük és Nagyné Lenge Margit igazgatóval, magyar tanárukkal beszélgettünk.

– A játék még az előző tanévben kezdődött, hét hónap alatt hét művet kellett elolvasni és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat írásban megoldani, a legjobbak pedig a szolnoki döntőben adtak számot ismereteikről. Voltak magyar és európai írók által írt könyvek. Én is elolvastam mindet, bevallom a lányok jobban emlékeztek a részletekre, mint én. Nekem Wéber A.: Az osztály vesztese volt a kedvencem; egy gyereknek bekötötte a szemét az osztálytársa, lefotózta és kijelentette, hogy ő az osztály vesztese. Aztán kiderül, mindenki azt gondolja magáról, hogy ő az osztály vesztese, pedig kívülről nem ez látszik. A történet tanulsága, hogy ha megismernék társaikat, kiderülne, hogy a jó tanulónak, a vagány gyereknek, a csinos kislánynak is van valami problémája. Nagyon büszke vagyok, hogy elsők lettek, remélem továbbra is sokat olvasnak majd – mondta Nagyné Lenge Margit, aki szerint az olvasástól a lányok szókincse sokat gyarapodott, választékosabban beszélnek.

Henrietta anyukája szerint, ha betérnek egy könyvesboltba, akkor lányával legalább egy órát eltöltenek ott.

– Bár sok könyvet le lehet már tölteni internetről, de szeretem kézbe fogni és lapozgatni a kiadványokat. Sokat vásárolunk könyvklubokon keresztül, így kedvezményesen jutunk hozzájuk – mesélte a fiatal lány, aki Jázminnal sokat beszélt a verseny alatt az olvasottakról, hogy jól tudják kitölteni a kvízeket.

– A döntő előtt újraolvastuk a hét könyvet, hogy még jobban emlékezzünk minden részletre – veszi át a szót Jázmin, akinek kedvence Dabos, C.: A tél jegyese című írása, mert volt benne romantikus szál is és szerelmek szövődtek. Ugyanakkor tetszett neki Nógrádi Gábortól A bátyám zseni című könyve is.

– Nekem Dragt T.: Levél a királynak volt a kedvencem, jó kalandos, Az osztály vesztese című történeten pedig elgondolkodtam – árulta el Henrietta, akinek az olvasás kikapcsolódás, s közben zenét is hallgat. Egyébként az ázsiai kultúra is érdekli.