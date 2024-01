Batyus délutánra várják Tiszajenőn szombat délután a művelődési házba a falu lakosait, kicsiket nagyokat, nyugdíjasokat és aktív korúakat egyaránt. A klubteremben 14 órától minden korosztály találhat módot a kikapcsolódásra, hiszen lehet csocsózni, pingpongozni, biliárdozni, kártyázni vagy társasjátékozni. A harapnivalóról az érdeklődők, barátit társaságok maguk gondoskodnak.

Virág József polgármester elmondta, ezzel a lehetőséggel szeretnék a helyi közösségi életet megélénkíteni, összehozni az embereket, lehetőséget adni régi ismeretségek felelevenítésére, új barátságok kötésére. Az említett eszközöket is ilyen célból szerezték be, hiszen fontos, hogy tudjanak az ifjabbak, idősebbekk egyaránt szórakoztató, együtt művelhető elfoglaltságot találni a kultúrházban.

Az az elképzelés, hogy innentől kezdve minden szombaton kitárja kapuit a kikapcsolódásra vágyók előtt az intézmény,

A klubteremben már korábban is volt televízió készülék, ezen a fiatalok szerettek okostelefonon keresztül különböző műsorokat nézni, most vettek hozzá beltéri antennát is, amivel tudják fogni az ingyenes tévéadásokat.

Négy közfoglalkoztatott lány vállalta, hogy megosztva a munkát szombat délutánonként nyitják-zárják a művelődési házat, kiadják a kért eszközöket és a gyerekeknek is felügyeletet biztosítanak.

A polgármester azt is elárulta, e lehetőségre van érdeklődés, már a hét folyamán előre bejelentkeztek idősek ultizni, fiatalok csocsózni, biliárdozni.