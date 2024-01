A légópincében berendezett kiállítás is értéktárba került

A Szolnoki Értéktár Bizottság (SZÉB) képviseletében dr. Horváth László elnök számolt be a helyi értéktár munkájáról a közgyűlésen. A bizottság elnöke elmondta, hogy a tavaly tíz esztendős helyi értéktárba ez idáig nyolc kategóriában ötvenhárom elem került be. Utoljára a jubileumi 2023-as év végén bővült, mikor is új lokális kincsként a szolnoki vasútállomás hajdani légópincéjében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség által berendezett „Légoltalomtól a katasztrófavédelemig” című állandó kiállításának értéktárba helyezéséről döntött a bizottság. Dr. Horváth László elnök ugyanakkor megjegyezte, számos olyan szolnoki építészeti, természeti és egyéb kategóriájú értéknek van még napjainkban is birtokában a város és lakossága, amelyeket érdemes volna a települési kincsek sorába választani. A javaslatokat a szolnokiertektar.hu honlapon bárki megteheti.