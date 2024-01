Jászkunság 1 órája

Fontos, hogy milyen fűtőértéke van a tűzifának

Az enyhe napok, hetek után beköszöntött az igazi tél, hidegebbre fordult az idő. A fűtésnek most értékelődik fel igazán a szerepe. Azoknak, akik fával fűtenek, sok mindenre kell figyelniük. Jó esetben egész télre be van tárazva a megfelelő mennyiségű fűtőanyag, de ha netán most kell vásárolni, érdemes jó néhány tanácsot megfogadni.

Tűzifa vásárlásakor kiemelten ügyelni kell például arra, hogy a különböző fafajcsoportok fűtőértéke, és ezzel együtt az ára is jelentősen eltér egymástól. – Nem mindegy, hogy kemény-, lágylombost, vagy fenyőt vásárolunk. Utóbbiak fűtőértéke ugyanis alacsonyabb, ami azt jelenti, hogy nagyobb tárolóhelyre van szükség és többször kell a tűzre rakni, ha ezekkel fűtünk – hívja fel a figyelmet az aktuális információra a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. – A bükk kérge vékony, kevés a hamuja, ha viszont nem teljesen száraz, könnyen gombásodik és befülled a tárolás ideje alatt – emelik ki a hivatal szakemberei. – Magas fűtőértékkel bír viszont a tölgy, a cser, és a gyertyán – utóbbi hátránya, hogy nehezebb hasítani – részletezi a praktikus információkat tartalmazó tájékoztató. Fontos tudni azt is, hogy a frissen kitermelt zöld, úgynevezett élőnedves fa tömegének akár a felét a víz adja. Ebben az állapotban, a magas víztartalom miatt fűtőértéke alacsony, hiszen a víz elpárologtatásához szükséges energia elvész, így tüzelése gazdaságtalan, környezetszennyező és a tüzelőberendezést is károsítja. A minőségileg silány, azaz pudvás, bélkorhadt fa fűtőértéke pedig elenyésző – ezt is fontos szem előtt tartani minden esetben a vásárlásnál. Lényeges az is, hogy mikor vásárolunk. Lehetőleg az előző évben, de legkésőbb nyár elején vásároljuk meg az adott évi tüzelőt és hagyjuk száradni esőtől védett, lehetőleg szellős helyen. Persze, ha elfogyott, nincs mit tenni... – A megvásárolt tűzifát szállítójegyen kell az eladónak átadnia, amelyhez mellékelni kell a tűzifavásárlási tájékoztatót. Mindig kérni kell számlát vagy nyugtát a megvásárolt tűzifáról – emeli ki a Nébih. A jogszabálysértő tűzifa-forgalmazók listája a hivatal honlapján megtalálható – vásárlás előtt érdemes részletesen tájékozódni a weboldalon.

