Se egy telefonhívás, se egy e-mail

Ahogy már számtalanszor, akkor is az ott készült veszélyes sav minőségellenőrzését végezte, egy tanítványnak mutatta be a folyamatot. Ám a sav a lefolyócsőből nyílegyenesen, nagy erővel visszarobbant rá, és hiába a teljes védőfelszerelés, súlyos másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán, a bal alkarján, a combján és a lábszárán. A felszabaduló gázoktól a tüdeje is megégett. Három hétig kezelték kórházban, bőrátültetést végeztek rajta. De ahogy akkor, azóta sem kapott a cégtől semmilyen kártérítést. Sőt. Sem egy telefonhívást, sem egy emailt, se válaszokat.

Már pedig a teljes testi felépüléséhez plasztikai beavatkozásra lenne szüksége, aminek ára van.

Már nagyon jól megtanultam beszélni, az elején nem nagyon tudtam, viszont a szám körüli hegek miatt még mindig nagyon nehezen tudok enni. Evés előtt be kell nyúlnom a számba, és percekig nyújtani, hogy a kanál beleférjen.

– Rendbe tudnák hozni, a műtétek aktuális ideje április környékén lenne. De hogy addig kapok-e pénzt, vagy az összes megtakarításomból plusz banki kölcsönből kell-e majd fedezni, az még kérdéses – mondta elkeseredetten Viktor. Hozzátette, utolsó információja a cégtől tavaly novemberi. Akkor azt az ígéretet kapta ügyvédjével, hogy a cégvezetés, a vállalat ügyvédje, illetve a biztosító részvételével összehívnak egy megbeszélést a történtek miatt. Azóta semmilyen jelzés nem érkezett.

Kártérítési igényt nyújtott be a munkáltatóval szemben

Nem értem miért nem foglalkozik a munkáltató kellő komolysággal ezzel az üggyel. Ráadásul úgy, hogy van egy biztosítótársasága is, ami kifizetné helyette a kártérítést

– ezt már dr. Ikanov Gábor, Viktor ügyvédje nyilatkozta portálunknak.

– Viktor kártérítési igényt nyújtott be a munkáltatóval szemben, teljesen jogosan és teljesen megfontolt szakmai alapon, hiszen neki ez egyértelműen jár. Nagyon sokszor felvettem a kapcsolatot a munkáltatóval, hogy ügyfelem költségeihez járuljanak hozzá. Hogy legalább annyi kártérítést vagy kárelőleget biztosítsanak neki, amiből a rehabilitációját tudja folytatni megfelelő módon és minőségben. Jelen pillanatban semmi mást nem mond a munkáltató, mint hogy neki egyeztetnie kell a biztosítójával. De ezt most már lassan fél éve mondja, és igazából érdemi előrelépés nincs – mondta az eddig történtekről.

Hozzátette, a cég elméletileg ezt megteheti, de akkor ügyfelének peres eljárásban kell részt vennie, ami akár évekig is eltarthat. Ráadásul súlyosabb következményekkel jár majd a munkáltató számára, ugyanis így még magasabb összeg kifizetésére kötelezhetik.

– Ügyfelem nem arra kérné a kártérítést, hogy elmenjen egy tengerparti nyaralásra, hanem arra, hogy olyan plasztikai műtéteket tudjon igénybe venni, melyek az állapotjavulásához szükségesek. És nemcsak az esztétikáról beszélek, hanem az élettani funkciók helyrehozásáról. Egy ilyen, milliárdos törzstőkével rendelkező óriási gyár esetében hogy még érdemi információt sem ad, az számomra döbbenetes – hangsúlyozta a szakember.

Kérdéseinkre még nem adott válaszokat a cég

Mi is feltettük kérdéseinket levélben a Bige Holding Kft-nek, de eddig nem válaszoltak. A rendőrség viszont reagált megkeresésünkre, a válasz szerint a az ügyben a Szolnoki Rendőrkapitányságon foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette miatt még folyamatban van az eljárás.