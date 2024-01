– A rendezvényhez kapcsolódva első alkalommal hirdettünk gyermekrajz pályázatot, melynek keretében azt a nagyon ötletes feladatot kapták a gyerekek, hogy tervezzék meg a Jász-Malac karakterét. Folyamatosan érkeznek a viccesebbnél viccesebb, kreatív rajzok – mondta Józsa Tamás.

Az alkotásokat február elsejéig személyesen lehet leadni Jászberényben, az Amorpha Pólóműhelyben és Grafikai Stúdióban. Négy korcsoportban értékelik a pályaműveket, melyekből február 7-én kiállítást rendeznek a Déryné Rendezvényházban. A VII. Jász Kolbásztöltő Fesztivál február 9-én, pénteken délután szárazkolbász zsűrizéssel startol a Berva Sörözőben, a versenyre sertés és vad kategóriában várják a finomságokat. Este nyolc órakor a JP Arénában a Csávók őrült showja, majd Manuel élő koncertje várja a bulizni vágyókat. Ezután ismét a Csávók gondoskodnak a fergeteges hangulatról.

A szombati kolbásztöltő versenyre mintegy száz csapatot várnak a szervezők. Már tavaly februárban betelt az összes meghirdetett asztal az idei kulináris megmérettetésre. Fontos információ, hogy reggel, amikor a csapatok átveszik a tölteni való húst, meg kell jelölniük, hogy hagyományos vagy reform kolbászt gyúrnak belőle. A reform lényege, hogy tartalmaznia kell vargánya gombát. A hagyományoknak megfelelően a vidám hangulatról nemcsak a torokszaggató házi pálinka és a jó társaság gondoskodik, hanem a Pezsgő Zenekar is. Darts versenyt is szerveznek, amelyre már több mint százötvenen jelentkeztek.

Józsa Tamás további újdonságként említette, hogy a fesztiválon először készül el Jászberény kolbásza a Jászföld Hagyományőrző Egyesület tagjainak közreműködésével. A kora hajnali órákban negyven kiló hagyományos jász kolbászt gyúrnak be. Szombaton délelőtt igazi kolbászinvázióra lehet számítani a város különböző pontjain, ahol a járókelők díjmentesen kóstolhatják meg Jászberény sült kolbászát. Az előző évektől eltérően idén nem hívtak külsős tagokat a zsűribe, így kizárólag szakavatott mesterek értékelik a kolbászokat, valamint a csapategységet és az asztaldekort. Az eredményhirdetés után Yoko Retro Disco lesz az udvaron, 17 órától pedig a Parno Graszt lép színpadra. A fesztivált szombaton óriási buli zárja, melynek hangulatfelelősei: az Acca, a Sub Bass Monster, Bárány Attila, Hamvai PG, Newik, Erős vs Spigiboy és Dragon S.