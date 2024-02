– Tudom azt, hogy minden egyes háborúnak, konfliktusnak vannak vesztesei, nyertesei, nyerészei és vannak akik abban érdekeltek, hogy ha még nem tört ki a háború, akkor hogy kellene úgy csinálni a háborús pszichózissal, hogy előbb-utóbb kitörjön. Ha meg kitört, akkor meg hogy kéne úgy csinálni, hogy ez eltartson legalább tíz évig, mert akkor nyereséges ügy lett. Ezt alátámasztotta, ez nem csak az én véleményem, hiszen a NATO főtitkára is nyilatkozta amikor az Egyesült Államokból visszatért Európába, hogy az Egyesült Államoknak érdeke ez a háború és a folytatása, hiszen ez munkahelyet teremt az Amerikai Egyesült Államoknak. Had hivatkozzak Ferenc pápa januári nyilatkozatára, azt mondta, hogy háború nem megoldás, az mindenkinek vereség, kivéve a fegyver-gyártókat és fegyverkereskedőket. Én még hozzátenném, hogy mindazon politikusoknak, akik ezekből a fegyvergyárosoktól, kereskedőktől kapták meg a lehetőséget hatalmon lenni. Ez egy összefonódott és nagyon gátlástalan szerveződés. Beszélni kell nyíltan ezekről a problémákról, különben nagyon nem értjük.

Arra a kérdésre, hogyan tud Magyarország kimaradni a háborúból, a következőt felelte:

Én örültem a magyar külgazdasági és külügyminiszter ENSZ közgyűlési felszólalásának, amelyben utalt arra, hogy nem kellene a háborúhoz tovább kavarni, mert lehet egy olyan pillanat, amikor már nem lehet megállítani. Hiszen azért ne felejtsük el, ha csak a nukleáris fegyvereket nézzük, akkor az Orosz Föderációnak, az Egyesült Államoknak most már abból több ezer van.

– Kína is feltörekvő, lassan már sok száz darabból átbillen ezer darabosra, tehát három nagy nukleáris mennyiséggel rendelkező hatalom ők. A mesterséges intelligencia pedig még rosszabb, mert a nukleáris fegyverekkel szemben, amelyeket az országok, államok birtokolnak, a mesterséges intelligencia vállalkozások, vállalatok kezében van, az állam által nem szabályozott, nem ellenőrzött, nem biztosított, ezért ugyanolyan veszélyes.

– Egyetértek Henry Kissinger kijelentésével, hogy a 21. században ez rengeteg hasznos dolgot tesz, de ezzel együtt olyanok kezébe kerülhet, amikor a nagyszerű innovációt nagyon rossz célra használják fel – fogalmazott dr. Isaszegi János, aki a fórumon szólt még a 21. századi élettér háborúkról áttekintve azokat a helyeket ahol szolgált.

A Balkán, Afganisztánban, Irakban, a Közel-kelet mellett a hatodik arab-izraeli háborúról is beszélt a jelenlévőknek. Háborút járt emberként elmondta, a nagyhatalmak azon gondolata, hogy lebombázunk és megsemmisítünk terroristákat nem megvalósítható, hiszen mindenkit nem lehet megsemmisíteni és azoknak a személyeknek a leszármazottai és hittestvérei a jövőben, akár csak húsz év múlva is végrehajthatnak terrortámadásokat, akkor az akkor élők nem is fogják érteni, hogy mi volt az előzménye, ezér fontos ezekről a kérdésekről beszélni.